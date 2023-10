Die Nordoel-Tankstelle an der Uetersener Reuterstraße ist am späten Mittwochabend (18. Oktober) überfallen worden. Das teilte Polizeisprecher Jens Zeidler jetzt mit. Zwei Täter sollen demnach den Verkaufsraum betreten und eine mutmaßlich schwarze Schusswaffe gezückt haben. Mit dieser forderten sie die Tankstellenmitarbeiterin auf, die Tageseinnahmen aus der Kasse herauszugeben. Ob es sich tatsächlich um eine scharfe Waffe handelte, konnte die bedrohte Mitarbeiterin nicht erkennen.

Neben dem Bargeld genehmigten sich die Unbekannten auch noch vier Schokoriegel. Im Anschluss flüchteten sie zunächst in Richtung des gegenüberliegenden Aldi-Markts. Dann verliert sich ihre Spur.

Täter waren jung und sprachen Hochdeutsch

Der Überfall auf die Uetersener Tankstelle hatte sich laut Polizei gegen 23 Uhr ereignet. Die beiden männlichen Täter wurden von der Angestellten wie folgt beschrieben: Beide sollen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein. Ebenso waren beide von schlanker Statur und sprachen Hochdeutsch. Beide Gesichter waren mit schwarzen Masken vermummt; sie trugen je eine dunkle und eine helle Schirmmütze.

Einer der beiden jungen Männer hatte eine Nike-Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln getragen. Dazu war er in schwarzen Sneakers mit weißer Sohle unterwegs. Der andere soll schwarz gekleidet gewesen sein. Beide hätten zudem Handschuhe getragen.

Wie Zeidler mitteilte, sei eine sofortige Nahbereichsfahndung, an der auch ein Diensthund der Polizei beteiligt war, erfolglos gewesen. Die Beamten hoffen nun auf zusätzliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 melden.

Tankstellen werden immer wieder zum Ziel

In den vergangenen Jahren waren Tankstellen in Uetersen immer wieder zum Ziel von Überfällen geworden. Dabei waren die Mitarbeiter mit Messern oder Schusswaffen bedroht worden. Die jüngsten Überfälle auf Tankstellen im Kreis Pinneberg hatten sich in Wedel und Pinneberg ereignet. Im Pinneberger Fall war der Täter umgehend festgenommen worden.