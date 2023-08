Der Kulturverein Holm sorgt für einen vollen Terminkalender bei Kulturfans. Ob Konzert, Bastel-Workshop für Kreative oder ein Fotokurs für Kinder: Das Team rund um Vorsitzende Ilka Fronia hat sich viel einfallen lassen und eine breite Palette an Angeboten zusammengestellt.

Ein musikalisches Highlight ist das Konzert „PingPong – Tango in Concert“ am Sonntag, 3. September, im Dörpshus in Holm, Im Sande 1. Auf das Publikum warte ein schönes Konzerterlebnis, wie Ilka Fronia erklärt:

„Die beiden Musiker, Hans-Christian Jaenicke an der Geige und Goran Lazarevicz am Akkordeon sind Profis in ihrem Genre, der Präsentation des Tango. “ Ilka Fronia Vorsitzende Kulturverein Holm

Beginn ist um 18 Uhr. Eintritt für Mitglieder des Kulturvereins beträgt 15 Euro, alle anderen zahlen 17,50 Euro. Der Vorverkauf findet in der Apotheke an der Alten Schmiede in Holm, Hetlinger Straße 1, statt.

Neue Workshops einmal im Monat

Der Kulturverein plant aktuell zwei neue Kreativworkshops für Erwachsene, die im monatlichen Wechsel vorgesehen sind. Ilka Fronia: „Wir treffen uns zum Basteln, Werkeln und Schnacken zu den unterschiedlichsten Themen.”

Der erste Workshop soll alle zwei Monate an einem Dienstag, der andere alle zwei Monate an einem Freitag stattfinden, „und zwar immer abwechselnd, so dass es jeden Monat ein Angebot gibt”, sagt Ilka Fronia. Den Auftakt der Kreativ-Reihe macht am Dienstag, 29. August, ein Workshop zu dem Thema „Erstellen einer Deko aus Holzklötzchen mit LED“. Beginn ist um 17.30 Uhr im Dörpshus.

Ilka Fronia vom Kulturverein Holm erklärt Kindern in einem Fotoworkshop Wissenswertes zum Thema Blende und Belichtungszeit. Foto: Kristina Sagowski

Kommenden Monat treffen sich die Kreativen dann Freitag, 29. September, ebenfalls 17.30 Uhr im Dörpshus. Die Teilnehmer erstellen in dem Workshop ein Holzschild (DIN A4) mit Farbe und Schablone.

Auch für junge Kulturinteressierte hat der Verein etwas vorbereitet: Mittwoch, 6. September, bietet Ilka Fronia von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr einen kleinen Fotoworkshop für Kinder (ab 10 Jahre), bei dem sie den Mädchen und Jungen etwas über Blende, Belichtungszeit und ähnliches erklären möchte.

Anmeldungen für alle Workshops werden per Mail entgegengenommen: kontakt@kulturverein-holm.org.