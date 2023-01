Der Erlenzeisig ist ein typischer Wintervogel. Ist er im Kloster anzutreffen? Foto: Roland Dilchert up-down up-down Stunde der Wintervögel Nabu Uetersen lädt zur Vogelzählung in den Klosterpark ein Von Klaus Plath | 05.01.2023, 17:42 Uhr

Der Nabu Uetersen lädt für Sonnabend zur Vogelzählung in das Kloster ein. Wer an diesem naturkundlichen Spaziergang teilnehmen möchte, findet sich um 10 Uhr am Burgkino ein.