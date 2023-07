Am Elbufer in Wedel ist außerhalb der Öffnungszeiten des Beachclubs 28Grad weit und breit kein Klo in Sicht, deshalb erleichtern sich Besucher immer wieder am Strand. Das haben Badegäste beobachtet. Foto: Kristina Sagowski up-down up-down Öffentlichen Toiletten Kein WC in der Nähe: Pinkel-Probleme für Besucher des Wedeler Strandbads Von Kristina Sagowski | 08.07.2023, 06:00 Uhr

Ihr letzter Besuch am Strandbad in Wedel hat Beate Schlichting aus Heist schockiert. Mehrere Gäste hatten in den neuen Sand uriniert, weil der Beachclub 28Grad geschlossen war und es keine öffentlichen Toiletten in der Nähe gibt. shz.de hat bei der Stadt nachgefragt, warum das so ist.