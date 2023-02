Unter dem Motto „NEIN - Keine weiteren Waffen in die Ukraine“ demonstrierten am 27 . Januar Friedensaktivisten vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Auch im Kreis Pinneberg bereiten Friedenswerkstatt und Friedensnetzwerk Aktionen gegen ein Aufrüsten des Krieges vor.

Foto: Imago/Bernd Friedel up-down up-down