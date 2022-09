Wer wird neuer Bürgermeister von Helgoland? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 18. September. Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Stichwahl am 18. September Küster vs. Pollmann: Bekommt Helgoland erstmals eine Bürgermeisterin? Von dpa | 05.09.2022, 11:13 Uhr

In der ersten Runde zur Bürgermeister-Wahl auf Helgoland erhielt keiner der Kandidaten eine Mehrheit. Thorsten Pollmann (parteilos) und Sinditt Küster (SPD) gehen nun in die Stichwahl. Küster könnte die erste Frau an der Spitze der Gemeinde sein.