Der Wohnmobilstellplatz in Wedel am Rande zur Marsch ist bei Urlaubern beliebt. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Fläche an der Schulauer Straße Stellplatz für Wohnmobile in Wedel: Zahl der Übernachtungen um 50 Prozent gestiegen Von Bastian Fröhlig | 20.10.2022, 17:30 Uhr

Der Wohnmobilstellplatz an der Schulauer Straße in Wedel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.