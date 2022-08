In Tornesch werden 162 Erstklässler an zwei Grundschulen begrüßt. FOTO: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Steigende Schülerzahlen Erstmals fünf erste Klassen an der Tornescher Fritz-Reuter-Schule Von Sylvia Kaufmann | 12.08.2022, 16:00 Uhr

In Tornesch werden 162 Erstklässler begrüßt: An der Fritz-Reuter-Schule sind es fünf erste Klassen, an der Schwennesen-Schule zwei – an der JSS musste die Aufnahmezahl gedeckelt werden, denn der Platzmangel ist akut.