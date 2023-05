Auf dem alten Stadtwerkegebäude in der Feldstraße hatte Joachim Ahrendt (rechts) vor 20 Jahren seinen ersten Einsatz als Bezirksschornsteinfeger in Wedel und nun auch seinen letzten. Auf dem Dach übergab er symbolisch den Kehrbesen an seinen Nachfolger Steffen Buttmann.

Foto: Kristina Sagowski