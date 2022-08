Eine solche Gitarre entwendeten Unbekannte aus dem Musikfachgeschäft Stage Guitar. FOTO: Sound Service up-down up-down Großer Sand in Uetersen Einbruch in Gitarrengeschäft: Teures Instrument und Bargeld gestohlen Von Klaus Plath | 12.08.2022, 16:11 Uhr

Unbekannte sind in ein Gitarrengeschäft am Großen Sand in Uetersen eingestiegen und haben ein Instrument gestohlen. Außerdem stahlen die Einbrecher Bargeld.