Beratungen im Sozialausschuss Saunapreise in Uetersen bleiben vorerst stabil: Öffnung im Oktober? Von Klaus Plath | 25.09.2023, 17:00 Uhr Die städtische Sauna in Uetersen ist zurzeit geschlossen. Politisch wird darüber diskutiert, ob sie wieder geöffnet wird. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Die städtische Sauna am Kleinen Sand in Uetersen ist am 28. September Beratungsgegenstand des Sozialausschusses. Demnach könnte die nächste Saunasaison nach den Herbstferien beginnen. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr.