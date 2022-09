Erhard Vogt lädt zu einem weiteren Stadtrundgang ein. Die Teilnehmer erfahren etwas über die NS-Ortsgeschichte. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Geschichtswerkstatt lädt ein Uetersen im Nationalsozialismus: Spurensuche bei Fahrradtour durch Altstadt Von Klaus Plath | 30.09.2022, 16:42 Uhr

Wo hat das NS-Regime in der Zeit von 1933 bis 1945 in Uetersen Macht ausgeübt? Diese Frage will die SPD-Geschichtswerkstatt klären und lädt zu einer Fahrradfahrt durch die Altstadt ein.