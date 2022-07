In der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen haben die Tornescher Stadtradeln-Teilnehmer insgesamt zwölf Tonnen CO2 dadurch, dass sie auf das Auto verzichtet haben, eingespart. FOTO: Symbolbild: Imago Images / Jochen Tack up-down up-down 75.000 Kilometer zurückgelegt Beim Stadtradeln auf Platz 5 – so will Tornesch den Radverkehr stärken Von Susi Große | 15.07.2022, 14:00 Uhr

Bei der fünften Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln landet Tornesch in der kreisweiten Wertung auf Platz fünf. Um die Attraktivität des Radfahrens in der Stadt noch zu steigern, stehen diverse Projekte in den Startlöchern.