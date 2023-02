Büchereimitarbeiterin Janet Akgül freut sich auf spannende Diskussionen und viele Lesetipps. Foto: Stadtbücherei Wedel up-down up-down Stadtbücherei Wedel Booktalk – Lesekreis für junge Leute startet am 23. Februar Von Inge Jacobshagen | 16.02.2023, 12:14 Uhr

Ob BookTok, New Adult, Fantasy oder Jugendbücher – besprochen wird, was gefällt: Mit dem neuen Diskussionsformat will die Stadtbücherei Wedel Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ansprechen.