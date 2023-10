Wedel sucht noch Kandidaten für den neuen Jugendbeirat

Für die Wahl zum 8. Jugendbeirat der Stadt Wedel werden noch Kandidaten gesucht. Dies teilte Wedels Stadtverwaltung mit. Wahlvorschläge müssen bis zum 12. Oktober bei Imke Dreessen im Zimmer 13 des Wedeler Rathauses, zu erreichen per E-Mail unter i.dreessen@stadt.wedel.de, vorliegen. Interessierte können sich dabei auch selbst vorschlagen. Kandidieren dürfen alle, die zwischen 14 und 21 Jahre alt sind und in Wedel wohnen. Formulare für die Kandidatur gibt es bei Dreessen sowie per Download auf der Homepage der Stadt Wedel.

Der Jugendbeirat vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Wedel in den kommenden zwei Jahren. Mitglieder nehmen als beratende Stimmen an den Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt Wedel teil und können so bei allen wichtigen Entscheidungen den Interessen von Kindern und Jugendlichen Gehör verschaffen, heißt es seitens der Stadt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Gewählt wird der neue Jugendbeirat in der Woche vom 20. bis 23. November jeweils an einem Wahltag an den weiterführenden Schulen sowie im Rathaus. og

Ambulanter Hospizdienst bietet neue Trauergruppe in Wedel an

Der ambulante Hospizdienst Wedel bietet ab Mittwoch, 25. Oktober, eine neue Trauergruppe an. „Es handelt sich um einen geschützten Ort, an dem Trauernde andere Betroffene in ähnlichen Lebenssituationen treffen und sich mit ihnen austauschen können“, erläutert Hospizkoordinatorin Dörthe Bräuner. „Gemeinsam werden wir über die Trauer und deren Bewältigung sowie nach neuen Wegen und Perspektiven schauen. Hierzu nutzen wir haltgebende Rituale, Denkanstöße und kreative Methoden. Hier dürfen Gedanken, Gefühle und Sorgen ausgetauscht werden.“ Ziel sei, dass die Teilnehmer einander unterstützen und vielleicht sogar neue Freundschaften entstehen können, denn die Gruppe habe Selbsthilfecharakter, so Bräuner.

Die Trauergruppe unter fachkundiger Begleitung durch Kirsten Adomeit und Heike Niemann startet jeweils um 18 Uhr in den Räumen des Hospizdienstes Wedel in der Gorch-Fock-Straße 13. Der Zugang ist barrierefrei. Die zehn abendlichen Treffen finden dann im Zwei- oder Drei-Wochen-Rhythmus statt. Für die Teilnahme erbittet der Hospizdienst einen Teilnahmebeitrag von 60 Euro. Anmeldungen nimmt Bräuner unter Telefon (04103) 124358 sowie per E-Mail an hospizdienst-wedel@web.de.

Für weitere Fragen gibt es vorab zudem einen Informationsabend am Donnerstag, 19. Oktober, an der genannten Adresse. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr. Interessierte werden gebeten, den kleinen Eingang direkt neben der Polizei zu wählen. og

Elbmarschenhaus bietet Führung durch den Obstgarten alter Sorten in Haseldorf an

Apfelbäume im Obstgarten alter Sorten in Haseldorf. Foto: Netz /Landesamt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Äpfel kosten, Apfelsaft genießen“: Unter diesem Motto steht eine Führung unter Regie des Elbmarschenhauses Haseldorf durch den Obstgarten alter Sorten beim Haseldorfer Hafen am Donnerstag, 19. Oktober. Ab 15 Uhr gibt es von Nicolas von Holck und Edelgard Heim von der Integrierten Station Unterelbe Wissenswertes und Geschichten rund um den Apfel. Dabei werden auch besondere Sorten vorgestellt. „Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Gemeinsam werden Äpfel geerntet und Apfelsaft gepresst. Der Geschmack ist einmalig“, sagt Heim.

Treffpunkt ist am Haseldorfer Hafen. Der Obstgarten liegt etwa 15 Minuten Fußweg entfernt. Die Organisatoren bitten um Anmeldung unter edelgard.heim@lfu.landsh.de oder Telefon (04129) 9554912. Für die Teilnahme wird um eine Spende in Höhe von 6 Euro gebeten, die der Pflege des Obstgartens zugutekommt. Kinder bis zwölf Jahre nehmen kostenlos teil.

Der Obstgarten alter Sorten umfasst knapp 500 Bäume und 188 verschiedene Obstsorten. Die meisten Bäume sind Apfelbäume, es gibt aber auch Birnen, Pflaumen und Kirschen. Die Sammlung alter Sorten ist jederzeit frei zugänglich. 10 Kilo Obst pro Person darf selber geerntet werden. og