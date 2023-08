Stadt Wedel sucht Abstimmungshelfer für den Bürgerentscheid am 8. Oktober

Die Stadt Wedel sucht Abstimmungshelfer für den Bürgerentscheid zum Planungsstopp für das Wohnbauprojekt Wedel Nord am Sonntag, 8. Oktober. Laut Stadtsprecher Sven Kamin wird in sieben Bezirken abgestimmt. Für Stimmabgabe und Auszählung braucht die Verwaltung ehrenamtliche Unterstützung. Interessierte Helfer müssen laut Kamin die deutsche Staatsbürgerschaft haben ud am Abstimmungstag 16 Jahre alt sein.

Alle Abstimmungsvorsteher würden vorher ausgiebig geschult. Zudem stehe am 8. Oktober ein Support durch das Gemeindewahlbüro zur Verfügung, so der Stadtsprecher. In jedem Team würden auch erfahrene Menschen mitarbeiten. Für ihren Einsatz erhalten die Helfer ein so genanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 45 Euro. Abstimmungsvorsteher bekommen 90 Euro. Außerdem sorgt die Stadt für Snacks und Getränke während des Einsatzes. Interessierte können sich per Telefon unter (04103) 707370 oder per E-Mail an wahlen@stadt.wedel.de. melden.

Tag der offenen Tür in der Kursana Residenz Wedel

Die Kursana Residenz Wedel lädt für Sonntag, 10. September, von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Gorch-Fock-Straße 4 ein. Mitarbeiter der Senioreneinrichtung werden bei stündlichen Führungen über die Angebote informieren. Darüber hinaus präsentieren ein Möbelhaus und ein Sanitätshaus Hilfsmittel von seniorengerechten Möbeln bis zu Haushaltshelfern, die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen das Leben erleichtern können. Interessierte schauen einfach vorbei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. og

Sonntagscafé im Stadtteilzentrum „mittendrin“

Mit netten Leuten aus dem Stadtteil klönen oder in Ruhe bei einer Tasse Kaffee Zeitung lesen: Jeden ersten und dritten Sonntag ist das im Sonntagscafé im Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Straße 77-79, in Wedel möglich. Bezahlen muss man dabei nicht viel: Den Kaffee gibt es zum Beispiel für 50 Cent, Kuchen ist für 1 Euro zu haben. Nächster Termin ist Sonntag, 3. September. Das Café öffnet von 15 bis 17.30 Uhr seine Türen. jac