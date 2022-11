Für Gemeinschaftsräume für Vereine oder die Haseldorfer Bücherei wollen die Haselauer nicht zahlen. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Neue Sporthalle in Haseldorf Haselau will nur das Notwendigste zahlen Von Bastian Fröhlig | 14.11.2022, 16:00 Uhr

Die Kita soll erweitert, Sporthalle und Schule in Haseldorf neu gebaut werden. Haselau finanziert die Projekte mit, will aber nicht alles zahlen, was die Nachbarn planen.