Konzertnachmittag mit sechs Chören in der Mehrzweckhalle Hetlingen

Chöre haben es zunehmend schwerer, sich gegen den Mitgliederschwund zu stemmen und so die eigene Existenz zu sichern. Eine klangvolle Form der Nachwuchswerbung haben vor diesem Hintergrund die MarschMel(l)os aus Hetlingen gewählt. Der Frauenchor, der sich nach Kooperation mit dem Männergesangverein Eintracht Hetlingen entscheiden hat, künftig wieder eigenständig weiterzumachen, lädt für Sonntag, 17. September, in die Mehrzweckhalle Hetlingen, Hauptstraße, zu einem Konzertnachmittag ein.

Neben den Gastgebern sind ab 15 Uhr der Männergesangverein Eintracht Hetlingen, der Kirchenchor Haseldorf, Nonstop Shining, der Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein sowie ein Internationales Ensemble als Akteure angekündigt. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind jedoch willkommen. Ebenso freuen sich Ensembles, wenn der Funke bei dem einen oder anderen Zuhörer überspringt und die Lust geweckt wird, in einem der Chöre mitzusingen. og

Schadstoffmobil kommt am 12. September nach Haseldorf

Das Schadstoffmobil des Kreises Pinneberg macht am Dienstag, 12. September, Station in Haseldorf. In der Zeit von von 15.30 Uhr bis 17 Uhr können auf dem Parkplatz der Grundschule, Ecke Kamperrege/Hauptstraße, Sonderabfälle wie alte Farben, Lacke, ausgediente Batterien und diverse Reste an Haushalts- oder auch Gartenchemikalien abgegeben werden. Die Annahme der Schadstoffe ist kostenlos.

Neben den Schadstoffen werden vor Ort auch kleine, kaputte elektrische Geräte bis zu einer Größenordnung von Toaster, Eierkocher und Kaffeemaschine – etwa 30 mal 30 Zentimeter – entgegengenommen, denn diese Gegenstände dürfen nicht über den Restabfall entsorgt werden. Auch Antennen, Kabel, Stecker, Adapter und Telefondosen sind Elektroschrott. Die Entsorgung ist ebenfalls kostenfrei. og

Kulturverein Haseldorfer Marsch zeigt Bilder von Birgit Berner in der Kate

Birgit Berner stellt ab 10. September in der Bandreißerkate Haseldorf aus.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, lohnt der Besuch der historischen Bandreißerkate in Haseldorf, Achtern Dörp, gleich doppelt: Um 12.30 Uhr eröffnet der Kulturverein Haseldorfer Marsch eine Ausstellung mit Bildern von Birgit Berner. „Die Farben haben mehr Freude und Phantasie in mein Leben gebracht“, sagt die in Wedel lebende Malerin. Wie sich dies in ihren Bildern niedergeschlagen hat, davon können sich Besucher der Kate am 10. September sowie am 1. Oktober überzeugen, wenn die Kate erneut von 14 bis 17 Uhr öffnet. Zudem können Besichtigungstermine unter Telefon (0151) 24222537 vereinbart werden. og