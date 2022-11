Die Überreste des Feuers, mit dem Pflanzenabfälle, aber auch Sperrmüll verbrannt wurden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Am Wirtschaftsweg In de Hude Sperrmüll auf Wiese in Tornesch verbrannt – Polizei sucht Zeugen Von Susi Große | 09.11.2022, 18:00 Uhr

Pflanzenabfälle, aber auch Haus- und Sperrmüll, wie etwa die Reste eines Schreibtischstuhls, wurden auf einer Wiese am Wirtschaftsweg In de Hude in Tornesch verbrannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.