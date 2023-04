Harm Schmietendorf führt seinen Spargelhof in Wedel in dritter Generation. Foto: Michael Ruff up-down up-down Hohe Preise und Supermarkt-Konkurrenz Spargelbauern im Kreis Pinneberg starten mit Sorgen in die Saison Von Anja Steinbuch | 19.04.2023, 16:00 Uhr

Zum Start in den Frühling darf er nicht fehlen: frischer Spargel. Doch die Branche blickt auch im Kreis Pinneberg mit einigen Sorgen in die Zukunft. shz.de war zum Start der Spargelsaison auf dem Spargelhof Schmietendorf in Wedel.