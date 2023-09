Nach Intervention von Sevil Celik Sondersitzung wegen fehlender Betreuungsplätze in Uetersen Von Klaus Plath | 15.09.2023, 14:00 Uhr Die Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen. Archivfoto: Klaus Plath up-down up-down

Der Bildungsausschuss in Uetersen wird am 10. September zu einer Sondersitzung zusammentreffen. Einziges Thema ist die Sicherstellung des Betreuungsangebotes an der Friedrich-Ebert-Schule.