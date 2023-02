Holsteiner Wasser plant für das Wasserwerk Haseldorfer Marsch auf eigenem Grundstück an der Hauentwiete in Wedel eine PV-Freiflächenanlage, um ein Viertel des Eigenbedarfs durch selbst erzeugten Solarstrom zu decken. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Solaranlage in Wedel geplant Wasserwerk Haseldorfer Marsch will 25 Prozent seines Bedarfs durch Solarstrom decken Von Oliver Gabriel | 10.02.2023, 07:00 Uhr

Auf 10.000 Quadratmetern will Holsteiner Wasser an der Hauentwiete in Wedel eine Freiflächen-Solaranlage bauen. Die Planer gehen von 900.000 kWh Ertrag pro Jahr aus. Das entspricht rund einem Viertel des Strombedarfs des Wasserwerks Haseldorfer Marsch.