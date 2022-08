Die Wedeler Bahnhofstraße soll stärker belebt werden. Das ist ein Ziel von Wedel Marketing. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Attraktivere Bahnhofstraße Daniel Frigoni: „Wedel verkauft sich oft unter Wert“ Von Bastian Fröhlig | 13.08.2022, 07:00 Uhr

Die Leerstände in der Wedeler Bahnhofstraße sieht Daniel Frigoni, Vorsitzender von Wedel Marketing, als gefährlich an. Die Förderung für das Modellprojekt wurden im ersten Schritt abgesagt. Er hält aber an dem Konzept einer erlebnisorientierten Innenstadt fest.