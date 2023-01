Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege und Heist bei der Bekämpfung des Feuers in der Silvesternacht. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle in Elmshorn war es das größte Feuer an Silvester 2021im Kreisgebiet.

Foto: Klaus Plath