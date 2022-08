Storchenpapa Robert hat Wasser für die Küken mitgebracht. Er lässt es in die Schnäbel der Jungen fließen und fächelt ihnen mit den Flügeln Abkühlung zu. FOTO: Kirsten Heer up-down up-down Sensationelles Bild gelungen Storchenvater gibt Jungstörchen in Haselau zu trinken Von Inge Jacobshagen | 09.08.2022, 12:30 Uhr

Eigentlich würgen Störche Nahrung für ihren Nachwuchs in der Mitte des Korbs aus. Kirsten Heer hat den seltenen Moment erwischt, an dem ein Storch seinem Küken Wasser direkt in den Schnabel träufelt.