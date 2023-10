In Tornesch ist am Donnerstagvormittag (12. Oktober) eine 89-jährige Seniorin mit ihrem Auto in das Schaufenster einer Rossmann-Filiale am Bahnhof gefahren. Ersten Angaben zufolge soll sie zuvor Gas und Bremse verwechselt haben. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Verletzt wurde niemand

Da anfangs unklar war, ob die Seniorin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, rückten die Freiwillige Feuerwehr Tornesch, sowie der Rettungsdienst und die Polizei aus. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Sachschaden ist jedoch enorm. In der Drogerie war ein Weinregal in Mitleidenschaft gezogen worden, zahlreiche Flaschen fielen bei der Kollision zu Boden.

Durch den Aufprall ist ein Weinregal umgestürzt. Zahlreiche Flaschen lagen zerbrochen am Boden.

Nach Informationen von shz.de stand eine Rossmann-Mitarbeiterin in der Filiale kurz vor dem Unfall an dem Schaufenster und hatte Waren gepackt. Sie konnte sich mit einem Sprung retten. Kunden waren nicht in der Nähe.

Der Rettungsdienst untersuchte die 89-Jährige auf mögliche Verletzungen und nahm sie vorsorglich mit ins Krankenhaus. Der Unfall sorgte vor Ort für viel Aufsehen, da er sich an dem zentralen Platz in Tornesch ereignet hatte. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro. Dieser könnte jedoch nach einem Gutachten noch steigen.