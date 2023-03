Mirror Strings, das sind: Luisa Marie Darvish Ghane (von links, Gitarre), Samuel Selle (Cello), Phillip Wentrup (Cello) und Johann Jacob Nissen (Gitarre). Foto: Erik Reinhardt up-down up-down Benefizkonzert in Holm Secumar sammelt Spenden und baut Brücken zwischen Kunst und Wirtschaft Von Oliver Gabriel | 21.03.2023, 07:00 Uhr

Die Formation Mirror Strings spielt auf Einladung des Holmer Rettungswesten-Herstellers Secumar am 31. März ein Benefizkonzert. Der Spendenerlös geht an die industriegeschichtliche Sammlung Möller Technicon in Wedel.