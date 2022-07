An der Schwimmkette, die den Badebereich vom restlichen See abtrennt, hatte sich die Schwimmerin mit dem Fuß verfangen. Der Badebetrieb lief während des Rettungseinsatzes weiter. FOTO: Feuerwehr Moorrege up-down up-down Naturbad Oberglinde Angelhaken im Zeh: Badeunfall in Moorrege – Gaffer sorgen für Ärger Von Susi Große | 21.07.2022, 16:20 Uhr

Eine Frau hatte sich am Mittwoch beim Schwimmen in einem See in Moorrege in einer Angelschnur verfangen. Feuerwehrkräfte eilten ihr zu Hilfe. Die Retter wurden durch das Verhalten anderer Badegäste bei ihrem Einsatz behindert. Auch Gaffer sorgten für Ärger.