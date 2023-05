Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Kollision mit Straßenbaum Autofahrer in Heidgraben schwer verletzt Von Florian Sprenger | 18.05.2023, 12:59 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 18-Jähriger in Heidgraben in den Gegenverkehr. Beim Ausweichmanöver fuhr er in voller Fahrt gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen.