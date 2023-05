Ältermann André Slezak (von links) Erster Ritter Mathias Ekat, das Königspaar Rosi und Ralf Scharp, Scharps Vorgänger im Amt Joachim Henningsen und Zweiter Ritter Danilo Huste haben sich für ein Erinnerungsfoto zusammengestellt. Entstanden ist das Foto während des Aufhängens des Königsschilds. Jetzt endet die Amtszeit der Gildemajestät. Foto: Klaus Plath up-down up-down Am zweiten Juniwochenende Gilde von 1545 lädt zum Schützen- und Kinderfest in Uetersen ein Von Klaus Plath | 22.05.2023, 16:00 Uhr

Das Königsjahr für Ralf Scharp neigt sich so langsam seinem Ende entgegen. Für das zweite Juniwochenende laden die Uetersener Gildebrüder zum Schützenfest ein. Proklamiert wird am Sonnabend (10. Juni) im Festzelt an der Großen Twiete.