Ein Fischzug für alle Schnupperangeln der Posenkieker Uetersen am Lander in Groß Nordende Von Klaus Plath | 09.08.2023, 15:55 Uhr Angeln macht glücklich. Wer diese Erfahrung einmal selbst machen möchte, kann am Schnupperangeln des SAV Posenkieker Uetersen teilnehmen. Foto: Symbolfoto: Stefan Sauer / dpa

Alle, die bislang nicht im Besitz eines Jahresfischereischeins sind und keinem Angelverein angehören, werden von den Uetersener Posenkiekern eingeladen, an einem Schnupperangeln am Lander in Groß Nordende teilzunehmen.