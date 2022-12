Dicke Flocken fielen am Donnerstag (8. Dezember) auch im Kloster Uetersen. Inmitten dieser Szenerie: die alte, spätbarocke Backsteinkirche. Foto: Klaus Plath up-down up-down Weiße Weihnacht ist möglich Mit dem Schnee kommt auch die Bibberkälte nach Uetersen Von Klaus Plath | 08.12.2022, 15:18 Uhr

Kinderaugen leuchten bereits. Die ersten Schlitten wurden aus den Schuppen geholt. Geht’s so weiter wie am Donnerstag? Was Autofahrer nicht schätzen, sei den Kindern gegönnt: viele weiße Wintertage.