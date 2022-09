Kein Strom mehr. Für wie lange die zwölf Parteien dieses Mehrfamilienhauses am Tornescher Weg auf Strom verzichten müssen, ist unklar. Der Energieversorger stellte ihn ab, nachdem bei einem Feuerwehreinsatz durchgeschmorte Kabel im Keller entdeckt worden waren. Foto: Klaus Plath up-down up-down Nach Feuerwehreinsatz Tornescher Weg in Uetersen: Mehrfamilienhaus ist jetzt ohne Strom Von Klaus Plath | 04.09.2022, 01:31 Uhr

