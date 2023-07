Eine Kugel durchschlug eine Fensterscheibe des Fiat 500. Er gehört der Ehefrau von Frank Wagner, der die Schusswechsel als Anwohner verfolgte. Foto: Frank Wagner up-down up-down Was ist am Montag bloß geschehen? Schüsse nachts in Uetersen: Die Polizei ermittelt fieberhaft und sucht weitere Zeugen – Verletzter will aussagen Von Klaus Plath | 25.07.2023, 09:52 Uhr | Update vor 45 Min.

Was ist bloß geschehen, am Montagmorgen in Uetersen? Die Polizei will das wissen – die Menschen in der Rosenstadt auch. Doch einen Tag nach dem nächtlichen Schusswechsel mitten in der City gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagt die Polizei, die fieberhaft ermittelt.