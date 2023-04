Ein Bild der Verwüstung: Unbekannte zertrümmerten die rückwärtige Scheibe des Häuschens an der Bushaltestelle „Autal“ in Wedel. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Polizei ermittelt Scheiben an vier Bushaltestellen in Wedel zerstört Von Inge Jacobshagen | 05.04.2023, 17:02 Uhr

In der Moorwegsiedlung und an der Hatzburgtwiete in Wedel zerstörten Unbekannte vier Wartehäuschen. Die Polizei bittet um Hinweise.