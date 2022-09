Nachdem sie ein auf Kipp stehendes Fenster ganz geöffnet hatten, konnten Feuerwehrleute in die Wohnung gelangen, in der ein Rauchwarnmelder piepte. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Schanzenstraße: Piepender Rauchmelder schreckt Nachbarn aus dem Schlaf Von Klaus Plath | 24.09.2022, 14:00 Uhr

Alarm an der Schanzenstraße in Uetersen. Am Freitagabend (23. September) ist die Freiwillige Feuerwehr Uetersen gegen 22.05 Uhr alarmiert worden, nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen piependen Rauchwarnmelder gehört hatten.