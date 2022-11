Seit drei Jahren sorgen die Sportler des SC Rist dafür, dass bedürftige Kinder ein Geschenk zu Weihnachten bekommen. Foto: SC Rist up-down up-down Weihnachtswünsche erfüllen SC Rist Wedel stellt in der Steinberghalle den Wunschbaum auf Von Inge Jacobshagen | 12.11.2022, 12:00 Uhr

Helfen leicht gemacht: Wer bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude machen will, kann in der Steinberghalle in Wedel bis zum 20. November einen Wunsch vom Baum pflücken – und ihn erfüllen.