Die Kulturnacht in Wedel lockt immer zahlreiche Besucher an, doch die Kulturszene der Stadt leidet unter den Auswirkungen der Pandemie und der Energiekrise. Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) möchte deshalb mit einem „Runden Tisch“ die Kultur in der Rolandstadt stärken.

Foto: Wedel Marketing