Beim Stockbrotbacken stärkten sich große und kleine Besucher. Foto: Kirsten Heer up-down up-down Festmeile für Familien Rund 600 Besucher beim Bekstraßenfest in Wedel Von Kirsten Heer | 18.06.2023, 13:52 Uhr

Die Traditionsveranstaltung von Kijuz, Kitas, TSV und der Schulkinderbetreuung lockte viele Besucher an. Die gesammelten Spenden gehen an das Frauenhaus in Wedel