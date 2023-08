Jetzt bewerben um Schüleraustausch-Plätze für 2024/25 beim Rotary Club Wedel

Der Rotary Club Wedel bietet für das Schuljahr 2024/2025 wieder zwei Schüleraustausch-Plätze an, für die sich Interessierte ab sofort bewerben können. Angesprochen sind alle Mädchen und Jungen zwischen 15 und 17 Jahren, die gern einmal ein ganzes Schuljahr lang in eine andere Kultur eintauschen, neue Freundschaften schließen und bleibende Erfahrungen sammeln möchten. Die Austauschschüler leben in Gastfamilien. Das Besondere: Im Gegenzug nehmen die Familien der Schüler selbst Jugendliche auf, während das eigene Kind im Ausland ist.

Bis 30. September können sich Jugendliche beim Rotary Club Wedel schriftlich bewerben. Verantwortliche des Clubs sind Andreas Holz, E-Mail: holz@toepfer-stiftung.de, Marion Franz, marion.franz@schokofoto.de, sowie André Bade, andre.bade@bade-bestattungen.de. Weitere Informationen sind zu finden auf der Seite vom Rotary Jugenddienst unter www.rotary-jd.de. Der Austausch findet laut Rotary weltweit statt, Wunschländer könnten allerdings nicht immer berücksichtigt werden. og

Baumpflegearbeiten: Quälkampsweg und Spielplatz teilweise gesperrt

Teile des Wedeler Quälkampswegs und des angrenzenden Spielplatzes Meisenweg müssen ab Montag, 28. August, für mehrere Tage gesperrt werden. Dies gab Wedels Stadtverwaltung bekannt. Grund sind dringend erforderliche Baumschnittarbeiten. Betroffen sind elf alte Eichen in dem Bereich. Kontrollen hätten teils erhebliche Höhlungen in den Bäumen zutage gebracht. Diese sollen jetzt noch einmal durch Fachgutachter untersucht werden. Dabei wird ermittelt, welche Pflegemaßnahmen geeignet sind, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig dem Erhalt der Eichen dienen zu können.

Vorarbeiten haben laut Stadt bereits begonnen. Ab 28. August sollen nun die Pflegemaßnahmen vorgenommen werden. Als Dauer setzt die Stadt drei Tage jeweils von 7 bis 16 Uhr an. og

Einschulungsgottesdienst in der Christuskirche Schulau

Die Christuskirchengemeinde Schulau lädt für Dienstag, 29. August, zum Einschulungsgottesdienst mit Pastorin Corinna Haas ein. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Feldstraße 32. Mit Gottes Segen sollen die Schulkinder in den neuen Lebensabschnitt begleitet werden, heißt es seitens der Gemeinde: „Selbstverständlich wird Rudi, der freche Rabe, den Gottesdienst mit gestalten.“ og