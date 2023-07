Gisela Leffers hört auf. Die Leiterin der Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Uetersen (Rosenstadtschule) geht mit Ende dieses Schuljahres in Pension. Foto: Klaus Plath up-down up-down Freitag ist ihr letzter Schultag Uetersener Schulleiterin Gisela Leffers geht in Pension: Das wird sie vermissen Von Klaus Plath | 12.07.2023, 17:00 Uhr

Nach 28 Jahren an der Rosenstadtschule, Grund- und Gemeinschaftsschule in Uetersen, und nach 8 Jahren als Schulleiterin, geht Gisela Leffers jetzt in Pension. Gegenüber shz.de blickte die bald Ausscheidende auf viele schöne, aber auch weniger schöne Momente ihrer pädagogischen Laufbahn in Uetersen zurück.