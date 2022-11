Galeristin Wanda Stehr (links), Rosenkinder-Vorsitzender Dieter Kaske und Künstlerin Lilli Erett mit einem der Werke, die in der Ausstellung gezeigt werden. Foto: Susi Große up-down up-down Aktion der Rosenkinder Tornesch Galerie Stehr Tornesch: Ausstellung für Kinder in Sri Lanka Von Susi Große | 22.11.2022, 14:00 Uhr

Die Uetersener Künstlerin Lilli Erett zeigt vom 26. November an einen Teil ihrer Werke in einer Benefizausstellung in der Tornescher Galerie Stehr. Alle Einnahmen kommen dem Verein Rosenkinder zugute.