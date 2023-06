Dass Bienen Rosen lieben, ist bekannt. Und dass Menschen sich der Honigbiene bedienen, um an leckeren Honig zu kommen, ebenfalls. Doch die Biene kann nicht nur Honig produzieren. Vielmehr ist sie ein Multitalent, das sogar dem Umweltschutz gerecht wird. Symbolfoto: Finn Fischer up-down up-down Party im Rosarium Uetersens Rosenfest wird grün: Nachhaltige Ausrichtung ist Trumpf – der Star dabei ist die Honigbiene Von Klaus Plath | 30.06.2023, 07:30 Uhr

Buntes Fest, grüne Ausrichtung – so will sich das Uetersener Rosenfest präsentieren, das am 1. und 2. Juli im und um das Rosarium gefeiert wird. Die Standbetreiber haben sich bei Bechern und Tellern ein Pfandsystem überlegt. Ein Unternehmen zeigt, wie Verpackungsmüll aus Plastik vermieden werden kann.