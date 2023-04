Rosen gehören zu den verlässlichsten Gartenpflanzen.. Das Unternehmen Rosen Tantau hat mit seinen PrimaKlima Rosen Sorten entwickelt, die Starkregen wegstecken, durch ihre Robustheit dem Klimawandel trotzen und dazu beitragen, Gärten klimagerechter zu gestalten. Foto: Klaus Plath up-down up-down „PrimaKlima Rosen“ Pflanzenzucht in Uetersen: Die Königin der Blumen im Zeichen des Klimawandels Von Sylvia Kaufmann | 14.04.2023, 17:39 Uhr

Rosen sollen reich blühen, schön duften, Bienen Futter bieten sowie Frost und Hitze widerstehen. In Zeiten des Klimawandels hohe Anforderungen an die Königin der Blumen. Rosen Tantau in Uetersen reagiert auf die Herausforderungen mit „PrimaKlima Rosen“.