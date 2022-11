Das Ensemble Elbvocal tritt in der Christuskirche Uetersen auf. Foto: Luisa Höppner up-down up-down Konzert in der Christuskirche Von Romantik bis Rock: Ensemble Elbvocal singt in Uetersen Von Klaus Plath | 11.11.2022, 16:30 Uhr

Das Ensemble Elbvocal tritt in Uetersen auf. Das Vocaloktett singt am 19. November in der Christuskirche. Der Eintritt ist frei.