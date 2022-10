Ein Abend, der für beide Geschlechter viele aufschlussreiche Aha-Erlebnisse bereithält. Foto: Volksspielbühne Rissen up-down up-down Erstes Platt-Stück nach Corona Rissener Volksspielbühne zeigt „Een kommodigen Avend“ Von Inge Jacobshagen | 17.10.2022, 18:00 Uhr

Baggerführer Manni gerät in einen Weiberabend und bekommt dabei so manche Erkenntnis: Fünf Vorstellungen des neuen Platt-Stücks stehen bei der Volksspielbühne Rissen an. Premiere ist am 29. Oktober.