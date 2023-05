Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, um die bereits angezeigte Straftat aufklären zu können. Symbolfoto: imago sportfotodienst up-down up-down In der Reuterstraße Vor der Kommunalwahl: Großplakate von drei Parteien in Uetersen beschmiert Von Klaus Plath | 08.05.2023, 15:38 Uhr

SPD, Grüne und FDP beklagen, dass Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zum Sonnabend (6. Mai) Großplakate an der Reuterstraße beschmiert haben. Die Parteien weisen mit den Plakaten auf die Kommunalwahl am 14. Mai hin.