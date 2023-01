Bernd und Anne Ratjen haben sich vom à la carte-Geschäft getrennt und betreiben jetzt eine Event-Gastronomie. Foto: Klaus Plath up-down up-down Gaststätte „Zur Erholung“ Energiekrise und Fachkräftemangel: Uetersener Restaurant streicht à la carte-Geschäft Von Klaus Plath | 16.01.2023, 18:00 Uhr

Events statt à la carte. In der Gaststätte „Zur Erholung“ in Uetersen hat eine neue Ära begonnen. Die Gründe sind auch in aktuellen Krisen zu suchen.