Wedels Mobilitätsmanager Veit Krasnicki kann sich gut vorstellen, dass die Fahrradstraße Wedel den Weg auf die Spitzenplätze beim Stadtradeln in 2024 ebnet. Foto: Kristina Sagowski Aktion zum Klimaschutz Wedel fährt einen neuen Rekord beim Stadtradeln ein Von Kristina Sagowski | 17.07.2023, 09:00 Uhr | Update vor 10 Min.

Beim Stadtradeln fuhren 501 Fahrradfahrer aus Wedel in 21 Tagen 125.408 Kilometer – so viel wie noch nie. Besonders eine Gruppe stieg in diesem Jahr besonders oft aufs Rad.