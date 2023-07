Architekt Thomas Butzlaff (rechts) übergibt Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei den symbolischen Schlüssel. Foto: Klaus Plath up-down up-down Schlüsselübergabe Rekordverdächtig: Uetersen plant, baut und weiht „Kita am Rosarium“ binnen eines Jahres ein Von Klaus Plath | 14.07.2023, 10:00 Uhr

Nach nur einem Jahr Planungs- und Bauzeit ist in Uetersen eine weitere Kita ihrer Bestimmung übergeben worden. Nach der Kita Sankt Ludgerus an der Sophienstraße (40 Elementarplätze), die 2022 eingeweiht werden konnte, ist nun die Kita am Rosarium übergeben worden.